Riconoscimento della causa di servizio: confronto e consigli

SQUINZANO – L’Unione Nazionale Mutilati per Servizio ha tenuto, presso il Palazzo de Castro di Squinzano, un incontro con i soci per discutere sul controverso tema del riconoscimento della causa di servizio e per le elezioni dei rappresentanti dell’associazione stessa. Quando si discute di infermità, in molti parlano erroneamente di pensione privilegiata, quando in realtà il “privilegio” è il mezzo con cui queste persone si integrano all’interno della società. Sia il primo cittadino di Squinzano Mario Pede sia il consigliere regionale Paolo Pagliaro sono intervenuti durante l’evento per promuovere la loro disponibilità ad ascoltare e aiutare le persone con difficoltà che sono state “lasciate indietro” dallo Stato. A entrambi l’associazione ha consegnato un riconoscimento, una targa per il loro impegno.

DAVIDE PAGLIARO