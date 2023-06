La “vergogna” del Parco dei Colori: “Restituitelo ai bambini”

“Rifiuti ed erbacce dappertutto. Una jungla inaccessibile. Una pagina da dimenticare per questa Amministrazione comunale, troppo impegnata a realizzare i rendering per ricordarsi dei cittadini leccesi”.

La denuncia giunge dal Comitato spontaneo sorto in questi giorni che ha fotografato la situazione – definita insostenibile e vergognosa – che si registra al Parco dei Colori e allo Skate Park, in via Salvatrore Sacquegna. I cittadini del domani, i bambini, attendono la restituzione dei loro spazi. Riaprire il Parco dei Colori e lo Skate Park è un dovere dell’Amministrazione.

