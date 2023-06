E’ legittimo l’affidamento del centro servizi per le famiglie dell’ambito di zona di Gallipoli

GALLIPOLI – Con sentenza pubblicata il 9 giugno la V Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello della Cooperativa Egle, difesa dagli Avv.ti Fabrizio Mangia ed Annarita Marasco, così confermando la legittimità dell’affidamento del “Centro Servizi per le Famiglie” dell’Ambito di Zona di Gallipoli – ricomprendente i comuni di Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano e Tuglie – disposto dalla stazione appaltante in favore della Egle, in quanto risultata, all’esito della gara, titolare della migliore offerta.

La decisione del Consiglio di Stato ribalta totalmente il verdetto di primo grado che aveva visto soccombere la cooperativa Egle, condannata anche a rifondere le spese processuali alla sua diretta concorrente. Il TAR Lecce, decidendo sul ricorso proposto dalla seconda classificata, cooperativa Raggio di Sole, aveva infatti ritenuto che ricorressero le condizioni per disporre la esclusione dalla gara della Egle, poiché la sua offerta economica risultava essere stata formulata in difformità dalle regole di gara.

Accogliendo in toto le tesi difensive svolte dagli avvocati Mangia e Marasco il Consiglio di Stato ha invece ritenuto l’offerta economica di Egle pienamente legittima e conforme alla legge di gara ed ai principi generali che regolano gli appalti pubblici, atteso che la valutazione di congruità dell’offerta è sottratta al sindacato giurisdizionale.

Soddisfazione per il risultato ha espresso il Presidente della Cooperativa Egle, che ha visto riconoscere le legittimità della propria offerta, e che tiene a ribadire come la stessa sia stata formulata nel pieno rispetto delle regole sul costo della manodopera, non mancando al contempo di sottolineare come la Egle sia una Cooperativa Sociale con scopo mutualistico, il cui fine principale non è il profitto fine a se stesso, ma quello sociale relativo all’occupazione e all’assistenza delle fasce disagiate.

Nessun timore quindi per le famiglie dell’Ambito di un possibile avvicendamento degli operatori sociali, che continueranno ad occuparsi delle situazioni di disagio loro affidate.