Taranto, idee di mercato per Capuano

TARANTO – Il Taranto può contare su una difesa rocciosa e di qualità formata da elementi che sono sotto contratto anche per la prossima stagione, tra questi il portiere Vannucchi e i difensori Ferrara e Antonini.

Se per i primi due si pensa ad un prolungamento del contratto da giugno 2024 a giugno 2025, e quindi non c’è nessun dubbio sulla loro riconferma, per il terzo, Antonini, uno dei migliori elementi dello scorso campionato, già blindato fino al 2025, non c’è nessuna certezza sulla permanenza perché è corteggiato sia in serie B che in serie A.

Ovviamente come in tutte le società nessuno è incedibile ma per cederlo ci dovranno essere tutte le condizioni utili a entrambe le parti.

Nel viaggio in Toscana di mister Capuano e del presidente Giove, non c’è stato solo un incontro con il Pisa per chiedere un nuovo prestito dell’attaccante Tommasini, altro elemento importante che piacerebbe riavere a Capuano, ma si è parlato con l’Empoli di un intreccio di rapporti che potrebbero portare proprio Antonini in Toscana in cambio di qualche giovane promettente che possa dare qualità alla rosa rossoblù.

Ovviamente Antonini non sarebbe semplice da rimpiazzare ma Capuano, che ormai ha pieni poteri sull’area tecnica, forte della sua esperienza, da navigato uomo di calcio, starebbe provando a giocarsi il jolly, cedere Antonini in cambio di qualità e quantità ma trattenerlo però un altro anno. Un sofisticato accordo che permetterebbe al Taranto di non privarsi di uno dei suoi gioielli e di rilanciare intorno a nuove leve come il mediano della Primavera empolese Degli Innocenti.

Per adesso è tutto nel recinto degli ipotesi. Si attendono novità anche sul fronte direttore sportivo ruolo vacante in casa Taranto.