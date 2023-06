Prevenzione e contrasto incendi boschivi: emanata ordinanza

SALENTO- Parte il 15 giugno e si conclude il 15 settembre, con possibile proroga al 30 settembre, il periodo di “grave pericolosità di incendio” nel Salento e nel resto della Puglia.

Ai fini della prevenzione del fenomeno, come ogni anno, è stata emanata un’ ordinanza sindacale per disporre obblighi e divieti da rispettare nelle aree a rischio di incendio boschivo e non solo.

In particolare, il provvedimento vieta di accendere fuochi di ogni genere, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, di usare fornelli, inceneritori. E ancora di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese, di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo.

L’ordinanza, inoltre, prescrive l’obbligo per ANAS, Società Autostrade, Provincia, Consorzi di Bonifica, nonché per i privati proprietari e conduttori di attività commerciali, campi agricoli, campeggi, villaggi turistici, di coadiuvare le strategie di prevenzione dell’amministrazione comunale provvedendo scrupolosamente alla pulizia di banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.

l’unica deroga ai divieti prescritti dall’ordinanza riguarda l’accensione e la bruciatura dei residui da colture sulle superfici in cui si effettua la pratica del ringrano. Tale deroga è praticabile esclusivamente di mattina non prima delle 05,00 con totale spegnimento entro le ore 10,00.