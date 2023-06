Premiate con il premio Kone le eccellenze dell’I.I.S. “A. Meucci”

CASARANO – L’Istituto tecnico “A. Meucci” di Casarano ha conseguito per la seconda volta un prestigioso risultato all’interno del Concorso nazionale “ I futuri geometri progettano l’accessibilità” , aggiudicandosi il premio speciale Kone per la fruizione del lungomare di Santa Maria di Leuca. Gli studenti Angelo Annesi, Alessia Ciullo, Manuel Ciullo, Tommaso De Vitis, Lara Furioso, Giovanni Gelsomino, Luca Nuzzo, Erica Pia Panico, Davide Passaseo e Alessandro Vozza, seguiti dal prof.Vincenzo Passaseo, hanno riformulato la fruizione delle bagnarole con un progetto di forte impatto sia per il luogo scelto che per la visione inclusiva ed innovativa dell’intervento proposto.