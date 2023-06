Lecce, Gendrey ha detto “sì”

LECCE – È stato uno dei protagonisti del campionato che si è appena concluso. Valentin Gendrey, 22enne francese, è stato uno dei fedelissimi di Baroni. L’ex Amiens ha giocato 37 partite su 38. Ha saltato solo una sfida, quella in trasferta sul campo della Juventus.

L’allenatore Marco Baroni si è privato, invece, parzialmente, del giocatore transalpino anche contro Fiorentina e Sampdoria.

Non ha trovato il gol, ma è stato autore di quattro assist. Un buon rendimento per un calciatore che non aveva mai giocato in Serie A. Protagonista della promozione in Serie A, la scorsa estate Corvino ingaggiò Baschirotto, dall’Ascoli, come alternativa per la fascia destra. L’emergenza di inizio stagione ha dirottato Baschirotto al centro lasciando a Gendrey la titolarità della fascia destra.

Era il 2021 quando Gendrey sbarcò nel Salento. Il francese firmò con il club giallorosso un contratto di tre anni. Con opzione per i due successivi. Il legame, pertanto, scade l’anno prossimo, ma il Lecce potrebbe decidere di allungarlo ancora.

Fra dodici giorni compirà 23 anni. Intanto il difensore del Lecce è convolato a nozze con la propria compagna, Cassandra. In Francia hanno celebrato il matrimonio. I due hanno una figlia.

Salvo sorprese, Gendrey resterà ancora in giallorosso. E ripartirà per il terzo anno consecutivo con la maglia giallorossa. Del 4-3-3 di Baroni è stato un buon interprete cercando di essere la marcia in più sulla corsia destra. Ed è stato autore di quattro assist: contro Cremonese, Atalanta, Udinese e Lazio.

Un calciatore che ha ricevuto solo quattro ammonizioni. E in questa stagione è stato pure chiamato in Nazionale Under 21 francese in occasione delle gare amichevoli Inghilterra U21 – Francia U21 del 25 marzo scorso e Francia – Spagna Under 21 del 28 marzo che Gendrey ha giocato da titolare.

Ora è tempo di sognare in grande con il Lecce e magari anche con la Francia.