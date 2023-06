Frigole, cercasi un medico di base da oltre un mese

FRIGOLE – I giorni trascorrono inesorabilmente ma la situazione non accenna a sbloccarsi. Anzi, più passa il tempo e più diventa inaccettabile e insostenibile. Frigole, una marina che dista una decina di chilometri da Lecce, da un mese può contare su un solo medico di base . “La Dottoressa svolgerà la sua attività convenzionata soltanto nello studio di Lecce”, questo è l’avviso appeso sulla porta dell’ormai “ex” ambulatorio che ha notificato ai residenti il trasferimento del punto medico a Lecce in pianta stabile. Una comunicazione che ha lasciato di stucco i pazienti del medico che hanno necessità di essere assistiti e curati e che lo scorso mese scatenò una vibrata protesta davanti al presidio ambulatoriale.

Insomma, siamo davanti ad un vero e proprio paradosso. Vittime di questa anomalia sono soprattutto gli anziani, costretti a prendere l’auto o un mezzo pubblico o addirittura a cercare un passaggio per potersi recare nell’ambulatorio di Lecce. Una situazione che rischia di peggiorare ulteriormente visto che in estate Frigole moltiplica i suoi residenti, essendo una località balenare turistica di grande richiamo. Ecco perché il consigliere regionale Paolo Pagliaro ha presentato una interrogazione urgente all’assessore alla sanità Palese, per sapere se sia a conoscenza della chiusura dell’ambulatorio del medico di base a Frigole e come intenda risolvere il problema.

“L’assistenza primaria – ha sottolineato – è un diritto fondamentale per ogni cittadino e l’ambulatorio del medico di famiglia è un presidio irrinunciabile soprattutto per le piccole comunità, essendo primo punto di contatto tra il paziente e il sistema sanitario. L’assenza del medico di base rappresenta un pesante disagio per i residenti delle marine e dei borghi limitrofi, dove soprattutto le persone anziane non hanno la possibilità di raggiungere la città di Lecce in autonomia”.

Un problema da risolvere al più presto e che va ad aggiungersi ad altri nodi irrisolti della marina leccese, come la carenza dell’ufficio postale, del parco giochi, della Lega Navale e del campo sportivo.

Problemi che saranno al centro di un’assemblea pubblica in programma sabato alle ore 18 nel salone parrocchiale di Frigole