Non c’è due senza tre, il Lecce torna a Folgaria

LECCE – Una promozione ottenuta in serie A e una salvezza conquistata con un turno d’anticipo dopo aver effettuato il ritiro e soggiornato a Folgaria. Ed allora ecco che l’Unione Sportiva Lecce ha deciso che per la terza stagione consecutiva il ritiro precampionato si svolgerà ancora nella località trentina di Folgaria sull’Alpe Cimbra.

Il gruppo squadra alloggerà ancora presso l’Alpen Hotel Eghel, mentre gli allenamenti si svolgeranno come nelle scorse stagioni al Centro Sportivo “Mauro Marzari”.

Inoltre la società di Via Col. Costadura ha ringraziato l’APT Alpe Cimbra che ha contribuito a rendere possibile l’operazione sottoscrivendo l’accordo come Sponsor per la prossima stagione.