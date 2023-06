Taranto, si pensa a blindare Vannucchi

TARANTO – Il Taranto si muove per costruire l’ossatura della nuova squadra.

In attesa della scelte di un direttore sportivo, Ezio Capuano, che ha pieni poteri sull’area tecnica, pensa al futuro.

Mentre sul fronte attacco si lavora con il Pisa, per il ritorno di Christian Tommasini, autore di 8 gol nella scorsa stagione, prima di capire se rifiutare le offerte sul difensore Matias Antonini, si pensa alla porta dove c’è uno dei protagonisti indiscussi della stagione appena conclusa.

Parliamo del portiere Gianmarco Vannucchi, originario di Prato, che il 31 luglio compirà 28 anni ed ha un contratto in scadenza nel 2024, per lui potrebbe arrivare a breve la proposta di un rinnovo contrattuale.

Quando il Taranto a settembre decise di puntare su di lui, era svincolato dopo l’esperienza a Padova. Giunto nella città dei due mari ha dimostrato subito di essere un portiere con la P maiuscola e in 33 presenze è riuscito a non incassare gol in 20 occasioni.

Vannucchi adesso è nel pieno della maturità calcistica e certamente rappresenterà una delle colonne della squadra targata 2023-24, ed uno dei punti fermi di uno spogliatoio che vedrà l’arrivo di tante giovani leve che avranno bisogno di capire qual è lo spirito di questa squadra, di questa piazza e di un allenatore caratterialmente forte.