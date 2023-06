Puglia Sounds: online nuovi bandi per 230mila euro

PUGLIA- Circa 230mila euro per i nuovi bandi pubblicati dalla Regione Puglia e rivolti ad artisti, operatori, etichette discografiche, produttori, agenzie di booking, organizzatori di concerti, festival e luoghi di spettacoli dal vivo che rientrano in Puglia Sounds Plus 2023, la linea d’intervento per lo sviluppo del sistema musicale regionale gestita dal Teatro Pubblico Pugliese.

I bandi rientrano nel piano straordinario “Custodiamo la Cultura” con cui la Regione sostiene le filiere del turismo e della cultura, e mirano a supportare il comparto musicale con interventi specifici per la promozione, la circuitazione e la programmazione in Puglia, in Italia e all’estero.

Disponibili nella sezione Avvisi pubblici del sito web pugliasounds.it, i nuovi avvisi pubblici Puglia Sounds Plus sono riferiti ad attività da realizzare tra il 20 luglio e il 31 ottobre prossimi. Nel dettaglio Puglia Sounds Tour Italia 2023, il bando che nelle precedenti scadenze ha sostenuto 806 concerti in Italia, mette a disposizione 80mila euro per la programmazione di progetti artistico-culturali musicali e multidisciplinari che abbiano la musica live come linguaggio principale, da tenersi in Puglia o in Italia.