NBB sfoglia la margherita per il nuovo allenatore

BRINDISI – La New Basket Brindisi lavora in modo silenzioso, senza alcun clamore, e dopo aver salutato ocach Frank Vitucci e il direttore sportivo Simone Giofrè, entrambi accasati a Treviso, riflette prima di scegliere il nuovo allenatore.

Dopo l’allenatore poi bisognerà scegliere anche il direttore sportivo. Intorno a queste due figure nascerà la nuova squadra targata 2023-24.

Happy Casa dunque sfoglia la margherita in cui ci sono quattro nomi, quattro importanti allenatori, dai quali uscirà il nuovo condottiero.

Nelle scelte sembrava avanti Luca Banchi, sembrava che la firma dovesse arrivare da un momento all’altro ma pare che la pista si sia un po’ raffreddata, nulla è da escludere però.

Gli altri tre nomi riguardano: Walter De Raffaele, Max Menetti e Maurizio Buscaglia.

Dunque la scelta potrebbe essere comunicata nei prossimi giorni, per adesso da Contrada Masseriola non arrivano spifferi di nessun genere, quindi si procede a luci spente, nel silenzio, per capire bene dove si vuole arrivare.

C’è da dire però che tutti i profili accostati alla New Basket Brindisi sono di primo livello e sicuramente, ognuno di loro può permettere di sognare un alzamento dell’asticella delle ambizioni della prossima stagione.

C’è solo da attendere un altro po’, prima del comunicato ufficiale che svelerà chi sarà il nuovo condottiero della Stella del Sud.