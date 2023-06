Leporano (Ta), maltrattamenti in famiglia: in manette un 46enne

TARANTO – Non si ferma la piaga della violenza di genere e dei maltrattamenti in famiglia. L’ultimo episodio si è verificato a Leporano. I Carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo del posto, presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nei confronti della moglie e dei figli. Tutto sarebbe nato da una ennesima lite tra la coppia, durante la quale l’uomo avrebbe aggredito e percosso la donna anche con schiaffi e calci. Alla richiesta di aiuto al numero di pronto intervento dei carabinieri “112” da parte della donna sono stati immediatamente inviati i militari sul posto, ai quali si è presentata una scena che lasciava pochi dubbi sull’accaduto. Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire gli eventi e verificare che la vittima, peraltro con varie ed evidenti lesioni, sarebbe stata da tempo oggetto di ripetute violenze e vessazioni da parte dell’uomo. Il 46enne, secondo quanto ha dichiarato la donna, già da tempo avrebbe assunto atteggiamenti violenti nei suoi riguardi e soprattutto alla presenza dei loro figli, culminati con l’ennesima aggressione violenta. I Carabinieri hanno invitato la vittima a rivolgersi al centro antiviolenza. L’uomo, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto.