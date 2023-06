Gioco illegale: sequestrati videogiochi e slot machines

SALICE SALENTINO – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio svolte nei giorni scorsi e finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni di illegalità e abusivismo nei settori delle c.d. “manifestazioni a premio”, hanno sequestrato 9 apparecchi da gioco installati all’interno di un locale sito in Salice Salentino, presumibilmente irregolari. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Lecce hanno appurato che all’interno di un circolo privato risultavano installati congegni da intrattenimento recanti ‘schede gioco’ modificate e con codice identificativo inesistente. Al termine dei riscontri effettuati, sono stati, pertanto, sottoposti a sequestro penale 7 congegni da intrattenimento ‘slot machine e videopoker’, e 2 apparecchi elettromeccanici del tipo ‘Bingo’.Il presidente del circolo ed il gestore degli apparecchi sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi delittuose in materia di giochi e scommesse clandestine, nonché per il reato di frode informatica e gioco d’azzardo. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte dei Finanzieri volti ad accertare il regolare assolvimento degli obblighi ai fini fiscali, nonché la corretta corresponsione del prelievo erariale unico (PREU). L’attività svolta dalle Fiamme Gialle nel comparto del gioco e delle scommesse è rivolta principalmente al contrasto di ogni tentativo di infiltrazione della criminalità, ponendosi a tutela di quegli avventori che, attirati da facili ed improbabili guadagni, si avvicinano a proposte di gioco illegali e prive di qualsiasi forma di garanzia.