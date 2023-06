Cure oncologiche nell’ospedale di Galatina: botta e risposta Pagliaro-Asl

GALATINA – “Quello che avevo paventato in un’interrogazione urgente è purtroppo avvenuto, nonostante le rassicurazioni ricevute dall’assessore Palese. La Asl di Lecce ha deciso di tagliare il servizio dell’unità operativa semplice di Oncologia dell’ospedale di Galatina, così com’era emerso nella mia visita ispettiva del 1° giugno scorso”. Esordisce così il consigliere Paolo Pagliaro, che a fronte della funesta ipotesi aveva schierato mozione e interrogazione urgente. “Così facendo – incalza Pagliaro – per le terapie i pazienti dovranno andare a Lecce, subendo enormi disagi per le difficoltà del trasporto pubblico e rischiando effetti collaterali connessi agli spostamenti. I conti del ragioniere non possono dettare le scelte della Asl e non possono essere i pazienti oncologici a pagarne le spese. Chiedo che l’azienda sanitaria torni sui suoi passi” conclude.

La risposta di Asl non si è fatta attendere. “L’attività in questione non è stata interrotta ma rimodulata – si legge in una nota – per garantire maggiore sicurezza delle terapie per i pazienti oncologici. All’interno del Day Hospital/Service di Oncologia ha operato finora un solo oncologo – si legge ancora – che non poteva essere unico punto di riferimento per le cure di pazienti con differenti neoplasie. Le terapie di prima linea verrano dunque eseguite nell’Oncologico del Fazzi. I controlli periodici, i follow up e la somministrazione delle terapie orali verranno eseguiti nel Day Hospital/Service di Galatina, con la presenza di uno specialista d’organo ogni giorno. Con questa nuova rimodulazione – rassicurano da Asl – i pazienti non subiranno ritardi nella somministrazione delle cure orali e saranno seguiti dallo specialista d’organo”.