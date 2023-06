Club Scherma Taranto: il sogno continua

TARANTO – Federico Rodia, Antonio Salatino, Vincenzo Santilio e William Venza sono i moschettieri del Club Scherma Taranto, convocati dal Tecnico Camilo Bory Barrientos che domenica hanno gareggiato presso l’Expo di Piacenza, difendendo con onore al serie A2.

Il valore e la grinta di ciascun componente del team sono state determinanti con il Club Scherma Liguria Genova che hanno superato vincendo i Play-out con il punteggio di 35/31.

Dunque gli atleti portacolori del Club Scherma Taranto hanno grintosamente difeso la loro posizione in A2 al termine di una competizione iniziata con qualche difficoltà, ma che è andata in crescendo grazie ad una prestazione sportiva caratterizzata da grande cuore e determinazione.

Abbiamo ascoltato Antonella Putignano, presidente del Club Scherma Taranto ed il capitano William Venza.

“Tantissima soddisfazione, questa avventura è iniziata nel 2011 con l’inizio della partecipazione nelle serie a squadre e in tre anni siamo arrivati in A2 – ha affermato Antonella Putignano – e dal 2014 sostiamo in A2 con grandissima soddisfazione, ogni volta i nostri ragazzi trasmettono grinta, tanto coraggio e tanto cuore nel difendere i colori della nostra città”.

“È stata una gara molto impegnativa, con una squadra quasi nuova eccetto me e Vincenzo Santilio, gli altri tutti new entry; è andata molto bene, perché la squadra si è dovuta riformare, riaggregare e consolidare, quindi siamo veramente molto contenti di questo traguardo. Io sono felice di aver raggiunto questo risultato per il nono anni consecutivo”. Queste le parole del capitano Vanza.