Brindisi, idee per il futuro

BRINDISI – Giorni intensi di lavoro e pensieri per il Brindisi che dopo la promozione in serie C si è ritrovata di fronte a delle problematiche ovvie che bisogna però scavalcare e risolvere in tempi brevi. Il primo nodo da sciogliere è quello che riguarda lo stadio ma qui pare che dopo l’intervento dell’amministrazione che ha quantificato i lavori da fare il quadro si più chiaro. Fino alla fine dei lavori il Brindisi dovrebbe giocare le sua gare interne alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana.

Fatta luce sulla questione “Fanuzzi” si attende di poter mettere nero su bianco sull’accordo con il direttore sportivo Massimo Cerri. Sarà il primo passo verso la costruzione della nuova squadra da affidare a Danucci che potrebbe decidere di inserire nel nuovo progetto qualche elemento che ha propiziato la meravigliosa cavalcata della stagione appena conclusa, con la rincorsa sulla Cavese ed il relativo sorpasso finale con lo spareggio vinto senza se e senza ma.

Potrebbero dunque rimanere in maglia biancazzurra il fedelissimo di Danucci, Cancelli, e poi un uomo d’esperienza che ha fatto la differenza nella stagione appena conclusa, e parliamo di Sirri, così come D’Anna e Dammacco, e poi la società biancazzurra dovrebbe blindare Opoola che dopo il bel campionato fa gola a tante squadre.

Fari puntanti infine su un brindisino che potrebbero tornare a casa, parliamo di Leonardo Nunzella, laterale di sinistra, elemento di categoria, che nella scorsa stagione ha vestito per 33 volte la maglia dell’Alessandria, club dal quale arriverebbe anche il direttore sportivo Cerri.