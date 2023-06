CASAMASSELLA -Tragedia a Casamassella (Uggiano La Chiesa) dove un bimbo di poco più di un anno è stato trovato morto nella sua culla dai genitori: all’arrivo del 118 per il piccolo non c’era più nulla da fare. Sulle cause del decesso i medici non hanno alcun dubbio: il piccolo sarebbe spirato per cause naturali. Da un paio di giorni, stando a quanto si apprende, non stava bene e per questo era stato anche visitato dal pediatra.