Pochi parcheggi nelle marine, l’incontro in Prefettura

LECCE – Spiagge piene e pochi parcheggi, non è ancora nel pieno l’estate ed è già caos dovuto all’assenza di posti auto nelle marine della provincia di Lecce.

Ne Mancano diverse centinaia di migliaia in tutte le località balneari salentine, solo nella provincia di Lecce ne mancherebbero oltre 700mila.

I sindaci e gli operatori balneari hanno lanciato l’allarme accolto dalla Prefettura che ha riunito i primi cittadini dei Comuni con maggior affluenza durante il periodo estivo e la Regione Puglia. Al centro del dibattito proprio la normativa emessa recentemente dalla Regione. I Comuni interessati non riescono ad adeguarsi a tutte le procedure previste dalla normativa emanata dalla Regione, che di fronte alle difficoltà manifestate ha assicurato la massima disponibilità per stabilire una soluzione transitoria, in maniera conforme ai vincoli. Ma al momento siamo lontani dall’aver trovato la quadra. Rimane ancora senza risposta , l’interrogativo su come i comuni affronteranno il problema inerente ai parcheggi.