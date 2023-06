Piazza Giallorossa, una festa da serie A

Non c’è festa in casa Lecce che non si concluda nella Piazza più amata dei salentini, la Piazza Giallorossa.

Anche quest’anno, come da tradizione, la grande festa per la salvezza del Lecce in serie A è proseguita negli studi di Telerama.

Nella trasmissione sportiva per eccellenza della tv salentina, una rappresentanza di dirigenti, giocatori e tecnici della squadra giallorossa, in un clima disteso e gioioso, ha raccontato le emozioni provate e le tante curiosità legate ad un campionato coronato con una salvezza conquistata con un turno d’anticipo.

L’editore Paolo Pagliaro ha fatto gli onori di casa, presenti il vicepresidente dell’Us Lecce Corrado Liguori, il Direttore sportivo Stefano Trinchera, il direttore generale Giuseppe Mercadante e Chiara Carozzo Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, il vice allenatore Fabrizio Del Rosso, i preparatori Andrea Petruolo e Federico Di Dio, l’allenatore dei portieri Luigi Sassanelli, ed i calciatori Assan Ceesay, Federico Di Francesco, Simone Romagnoli, Tommaso Cassandro e Kastriot Dermaku.

Non è mancato il momento delle emozioni forti legate al ricordo, il presidente Pagliaro, visibilmente emozionato, ha dedicato un pensiero a tre amici che non ci sono più: a Carletto, noto barman anche di Piazza Giallorossa, e a due giornalisti che hanno scritto pagine indelebili della storia di TeleRama: Sergio Vantaggiato e Silvia Famularo.

Una serata in cui non sono mancati aneddoti e curiosità, ma anche allegria con la musica di Enzo Petrachi.

Al termine della puntata, come da tradizione, non poteva mancare la targa commemorativa di Telerama all’unione sportiva Lecce consegnata direttamente da Paolo Pagliaro a Corrado Liguori.

Una festa giallorossa arricchita dagli interventi dei calciatori tra battute e momenti esilaranti fino ad arrivare al classico taglio della torta tra coriandoli giallorossi e bollicine che ora ci proiettano verso un luminoso futuro.