Lecce, Hjulmand in Nazionale

LECCE – Il capitano del Lecce Morten Hjulmand è stato convocato in Nazionale in occasione delle gare Danimarca – Irlanda del Nord (16 giugno) e Slovenia – Danimarca (19 giugno) valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Anche Helgason ha ricevuto oggi la convocazione in Nazionale, quella islandese, in occasione delle gare Islanda – Slovacchia (17 giugno) e Islanda – Portogallo (20 giugno) valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Per la Primavera il calciatore Edward John McJannet è stato convocato in Nazionale Under 21 in occasione delle seguenti gare amichevoli: Repubblica d’Irlanda – Gabon U23 (13/06), Ucraina – Repubblica d’Irlanda (16 giugno), Repubblica d’Irlanda – Kuwait (19 giugno).