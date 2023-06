Il saluto di Umtiti al Lecce e ai tifosi

LECCE – (t.d.g.) Il difensore francese Samuel Umtiti sul proprio profilo Instagram ha ringraziato proprio tutti. Chiuso il campionato, il calciatore di proprietà del Barcellona, lascia il Salento, con questo lungo messaggio: “Vorrei innanzitutto ringraziare Mr Corvino e @uslecce per avermi teso la mano, quando altre squadre dubitavano di me. Grazie per la vostra fiducia. Ho trovato una squadra con valori e con una mentalità eccezionale. Abbiamo un obiettivo all’inizio della stagione e lo abbiamo raggiunto attraverso il lavoro.

Per me rimanere in seria A è come vincere un titolo.

Sono fortunato di avere fatto parte di questo gruppo, questa squadra. Un’esperienza umana incredibile.

Grazie ragazzi, a la mia squadra, il staff per avermi aiutato.

Grazie Mister Baroni

Tifosi grazie per il vostro supporto dal primo all’ultimo giorno. Siamo legati per sempre 💛❤️”.