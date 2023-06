22mila reati perseguiti in un anno. L’Arma festeggia il 209° anniversario

LECCE – Oltre 22.000 reati sono stati perseguiti, dal primo giugno 2022 a oggi, dall’Arma.

 650 i provvedimenti restrittivi operati e 7.000 le persone denunciate;

 65.000 i servizi di pattuglia svolti;

 700 circa le chiamate pervenute ogni giorno al numero di emergenza112.

E ai meri numeri, vanno aggiunte le azioni di prevenzione dei reati, “vero obiettivo di tutti gli attori della sicurezza” è stato sottolineato.

Così a Lecce l’Arma dei Carabinieri ha celebrato, in una Piazza Duomo vestita a festa, i 209 anni dalla Fondazione.

Il Comandante Provinciale, Col. Donato D’Amato, ha tracciato il quadro

sull’attività svolta dall’Arma di Lecce e ha consegnato, insieme alle numerose Autorità

intervenute, Encomi ed Elogi a 25 Carabinieri che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio e a coloro che hanno sacrificato la propria vita o sono rimasti feriti

nell’adempimento del loro dovere.

Il Comando Provinciale di Lecce conta 6 Compagnie, 1 Tenenza e 60 Stazioni Carabinieri.

“Le nostre comunità sono il senso del nostro lavoro -è stato ribadito- l’Arma ha sempre posto al centro del suo agire la vicinanza alla popolazione, ponendosi in costante ascolto delle sue esigenze e svolgendo una fondamentale opera di collante

sociale, grazie alla sua capillarità”.

Le Stazioni – da sempre ossatura dell’Istituzione – sono esse stesse diventate “patrimonio delle comunità locali”: presìdi di sicurezza in cui si sommano capacità operative e umana sensibilità e che svolgono un’insostituibile funzione di rassicurazione sociale, oltre che di prevenzione e repressione dei reati”. E in quest’ottica va ricordato che tra gli obiettivi raggiunti non c’è solo il contrasto alla criminalità organizzata, ma ci sono anche le risposte immediate al verificarsi di gravi delitti. I Carabinieri ringraziano il Conservatorio musicale “Tito Schipa” per aver accompagnato la manifestazione con la sua talentuosa orchestra di fiati.