Unisalento, uno spot da Oscar con Helen Mirren e Raffaele Casarano

LECCE- Un connubio tra passato e presente, ma dove al tempo stesso si cerca di unire l’Università del Salento al resto del mondo. E’ quanto si cerca di fare nel nuovo spot dell’Unisalento che vede due attori d’eccezione: il Premio oscar Helen Mirren e il musicista Raffaele Casarano .

Alla realizzazione del video, che ha visto la regia di Emiliano Carico, insieme alla professionalità del docente Luca Bandirali e il Delegato alla Comunicazione Stefano Cristante, hanno collaborato alcuni studenti del corso di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Inoltre, nello spot, girato in varie sedi universitarie, sono stati inseriti alcuni filmati storici dell’Istituto Luce, che in parte riguardano luoghi oggi ormai universitari.