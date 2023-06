Taranto: discorso ben avviato per Tommasini

TARANTO – Il discorso è avviato e sembra che possa andare a buon fine, anche se prima bisogna capire bene i programmi del Pisa adesso che è arrivato il nuovo direttore sportivo, Kolarov; ci riferiamo alla trattativa che il Taranto ha avviato per riavere anche nella prossima stagione l’attaccante Christian Tommasini che tornato in Toscana per fine prestito potrebbe ben presto rifare la valigie per ritornare nella città dei due mari.

Nella stagione appena conclusa è stato il cannoniere della squadra rossoblù con 8 gol.

Dopo un avvio stentatoa causa anche di un problema al polpaccio che lo tenuto fuori per 4 gare, ha iniziato a segnare dalla sedicesima giornata in poi: ha messo il suo marchio con Crotone, Monterosi, Virtus Francavilla, Avellino e Pescara allo Iacovone e Pescara e Messina in trasferta.

I punti di forza di questa trattativa per il Taranto sono legati anche al fatto che Tommasini conosce bene l’ambiente e dunque ricomincerebbe con il piglio giusto e certo di avere tutta la stima di Ezio Capuano che sta provando a riprenderlo.

Le motivazioni nel calcio fanno sempre la differenza e qui potrebbero rappresentare un quid in più.

Oltre questo attaccante che il Taranto ritiene fondamentale si tengono d’occhio un po’ di giovani e le finali del campionato Primavera 1 sono l’ideale per provare a capire chi dei partecipanti potrebbe vestire la maglia rossoblù nella prossima stagione. E Capuano seguirà le prossime gara con attenzione perché vuole un Taranto giovane, bello e competitivo.