Primavera, Play Off Scudetto: il Lecce vola in finale

LECCE – (t.d.g.) La Primavera del Lecce vola in finale Play Off scudetto. A Sassuolo ha battuto 2-1 in rimonta i padroni di casa. I neroverdi si erano portati in vantaggio con Russo, nella ripresa (55′).

Il pareggio giallorosso dodici minuti dopo con Burbere.

E al 74′ arrivava la rete del sorpasso con Corfitzen.

I giallorossi allenati da Coppitelli volano in finale dove affronteranno la vincente di Torino-Fiorentina che si giocherà domani sera.

A fine partita il tecnico Coppitelli si è detto soddisfatto: “Non posso dire che la prestazione mi ha sorpreso, ma mi ha colpito. Sono contento per i ragazzi che hanno raggiunto un traguardo storico. Oggi avevamo di fronte una squadra con grandi qualità, faccio i complimenti pure ai nostri avversari”.