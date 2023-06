LECCE – (t.d.g.) L’attaccante Lorenzo Colombo è stato convocato in Nazionale Under 21 per il preraduno di preparazione agli Europei Under 21 che si terrà dal 7 al 12 giugno a Tirrenia.

Il calciatore giallorosso autore del rigore-salvezza a Monza ha segnato in campionato 5 gol.

Fino al 30 giugno sarà un calciatore del Lecce. Poi farà ritorno al Milan.