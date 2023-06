La notte delle stelle al Via del Mare: emozioni da “Serie A”

LECCE – Al Via del Mare esplode la festa per la salvezza raggiunta: fuochi d’artificio, musica, giochi di luci e tanti occhi lucidi. In 30 mila in delirio. Squadra, staff tecnico e dirigenza firmano una salvezza difficile da dimenticare

E’ la notte delle stelle al Via del Mare . Si spengono i fari si accendono i cuori.

4 giugno 2023 il Lecce festeggia così la sua salvezza!

Il giro d’onore che vale una stagione intera, vale i sacrifici, le ansie, le aspettative, le gioie e i dolori è tutto per loro. Tutti i protagonisti di una salvezza che è una vera e propria impresa sportiva.

L’atto finale di una stagione che non si dimeticherà facilmente.

Tanti gli ospiti ed i tifosi d’eccezione dal premio oscar, e vincitrice di tre Premi Golden Globe, che ha scelto il Salento come sua seconda patria, Helen Mirren , all’ugola d’Oro del Salento, Al Bano



E’ la vittoria della città, è la vittoria di un territorio che si riconferma da Serie A, è la vittoria dell’U.S.Lecce, di un gruppo di persone che hanno creduto in questo progetto.

Anni meravigliosi li definisce mister Marco Baroni, quelli vissuti a Lecce, prima da calciatore, poi da allenatore. Occhi lucidi ed emozione con un pensiero a domani

Il Lecce , compie l’impresa: per il 18esimo anno sarà serie A