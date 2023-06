Carceri nel caos, a Lecce il Vice ministro Sisto

LECCE – Troppe le criticità descritte all’interno della casa circondariale di Lecce. I sindacati hanno sottolineato quanto la situazione relativa alle condizioni lavorative abbia ormai superato il limite da tempo: tra gravi inefficienze organizzative e una drastica carenza di personale, sia medico sia penitenziario, causata in parte dal rinomato clima ostile che si vive all’interno del carcere. Il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, venendo a conoscenza di queste problematiche, ha deciso di visitare personalmente la casa circondariale in compagnia di Paride Mazzotta, presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia in Regione.