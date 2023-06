“Basta parole, vogliamo i fatti: Torre Chianca merita di più”

LECCE – “Basta parole, Torre Chianca, così come tutte le marine leccesi deve essere riqualificata con infrastrutture e servizi”. È l’esasperazione che ha spinto i cittadini e l’associazione Marina di Torre Chianca a manifestare in Piazza S. Oronzo per lamentare ancora una volta, dopo anni di esposti e doleances caduti nel vuoto, lo stato di abbandono della marina leccese. Una lunga lista di lacune quella messa nero su bianco: decoro urbano, rete fognaria, disinfestazioni, pulizia dei canali di bonifica, manutenzione del verde e delle aree attrezzate per bambini, pulizia e sicurezza di spiagge e strade. È tanto sì, ma non infattibile, eppure necessario, affinché residenti e turisti possano godersi la marina senza “corse ad ostacoli”. Al loro fianco, i rappresentanti del mondo istituzionale, pronti a farsi portavoce del dissenso e del rammarico esposti a gran voce alle porte di Palazzo Carafa. Da Palazzo di Città a raggiungere la protesta è arrivato poi lo stesso Sindaco che, pur scegliendo di non rilasciare dichiarazioni, ha risposto direttamente ai manifestanti, invitandoli a riaggiornarsi nelle opportune sedi per trovare un accordo e far splendere, come merita, una delle mete salentine più gettonate da turisti e non.

Aldilà di Torre Chianca, l’obiettivo dei manifestanti è quello di invitare a riflettere sullo stato di tutte le marine leccesi, la cui riqualificazione è ancora “work in progress”.