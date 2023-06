Un’auto per Kristofer, con tutto il Cuore (amico) del Salento

UGENTO – Davanti alla splendida cattedrale di Ugento baciata dal sole, un dono bellissimo arriva per il piccolo Kristofer nell’abbraccio, grande, di tutta la città e di tiutto il Salento: l’auto speciale di CuoreAmico. Per una quotidianità nuova, comoda e sicura.

La mattinata si è aperta alla fine della santa messa, con tanti bimbi, tutti lì ad allietare Kristofer. La diagnosi è ancora incerta, ma quando aveva sette mesi, il biombo è risultato affetto da epilessia, ipertono ai quattro arti, disfagia. Un macigno per mamma Deborah, papà Stefano e la sorellina maggiore, Sofia.

Una famiglia meravigliosa che, accusato il colpo, non si è persa d’animo e affronta la vita un giorno alla volta, mentre il piccolo di casa cresce e la riempie con i suoi occhioni azzurri e le infinite risate. A CuoreAmico hanno chiesto l’auto speciale ed ecco che il grande giorno è arrivato.

A benedire la vettura, don Michele Ciardo.

Una giornata di gioia, dedicata però al piccolo Dylan, volato in cielo poche ore fa. Anche per lui era già pronta un’auto speciale.

E poi il messaggio, commosso e ricco di infinita gratitudine, di mamma Deborah. Anche i bimbi dell’istituto comprensivo Lorenzo Milani, classi prima, seconmda, terza e quinta A, vogliono contribuire alla causa di CuoreAmico e hanno donato un assegno: hanno devoluto i soldini che sarebbero serviti per fare il regalo alle insegnanti.

Ora per Kristofer e famiglia è il momento di percorrere nuove strade in tutta sicurezza, con uno sguardo al futuro che sa di bello, di speranza, di altri sorrisi in arrivo. Accompagnati dall’amore di tutto il Salento.