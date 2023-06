Si incontra il paesaggio in “Piazza Verde”, per coltivare la cultura green

COPERTINO – Copertino si veste di verde per celebrare la cultura del paesaggio e promuovere un obiettivo importante: migliorare l’ambiente urbano ed extraurbano in nome di un futuro sostenibile. Come farlo? Coltivando il verde nel vero senso della parola. Ritorna così “Piazza Verde, incontro con il paesaggio”, nella sua edizione tutta nuova, promossa e organizzata da Arboverde in collaborazione con l’Associazione Laboratorio di idee Vico Serpe.

Una manifestazione che celebra la cultura green e del paesaggio e che si impegna a divulgare un concetto che non può più essere solo teorico, ma deve essere messo in pratica: la sostenibilità urbana. E Copertino è sulla strada giusta.