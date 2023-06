Serie A, ultimo atto. Al Via del Mare c’è Lecce-Bologna

LECCE – Lecce-Bologna ultimo atto. Cala il sipario della Serie A anche al Via del Mare. Dove il Lecce giocherà la sua diciannovesima partita della stagione. E davanti al proprio pubblico la squadra di Baroni ha vinto in tutto tre partite: due nel girone di andata contro Atalanta e Lazio; una soltanto nel girone di ritorno contro l’Udinese.

Hjulmand e compagni vorrebbero regalare la vittoria ai propri tifosi sempre al loro fianco.

Il Bologna che ha una buona marcia esterna ha perso solo tre volte nel girone di ritorno lontano dal Dall’Ara.

Nel Lecce tutti disponibili ad eccezione di Dermaku. Nel Bologna squalificato Dominguez.

Il Lecce dovrebbe schierarsi con Falcone in porta; Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo in difesa; Blin, Hjulmand e Oudin a centrocampo; Strefezza, Colombo e Di Francesco in attacco.

Il Bologna risponde con Skorupski tra i pali; Posch, Bonifazi, Lucumì e Cambiaso in difesa; Shouten e Aebischer a centrocampo; Orsolini, Ferguson e Barrow sulla linea dei trequartisti alle spalle di Arnautovic.

Nella squadra giallorossa diversi ex, a partire da Baroni, calciatore del Bologna dal 1991 al 1993, 49 presenze e tre gol. Poi Di Francesco, dal 2016 al 2018 in rossoblu, 48 presenze e 5 gol. Romagnoli, un passaggio molto veloce per il difensore, solo 8 presenze; e Cassandro cresciuto nel vivaio rossoblu. Ma pure Pantaleo Corvino: l’attuale direttore generale del Lecce è stato nei quadri dirigenziali della società felsinea dal 2014 al 2016.

Nel Bologna l’ex è Fenucci, oggi dirigente del club rossoblu

Arbitrerà la partita Piccinini di Forlì fischio d’inizio alle ore 21.

A partire dalle ore 20.55 la radiocronaca in esclusiva sulle frequenze di Radio Rama