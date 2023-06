Rischio temporali: allerta gialla per le prossime ore

LECCE – Il maltempo continua a tenere sull’attenti il Salento, abbattendosi a macchia di leopardo e provocando disagi e danni in diverse zone del territorio. A Lecce a causa della pioggia delle scorse ore un albero è caduto in via Imperatore Adriano, andando a finire su una macchina parcheggiata nelle vicinanze, come potete vedere in queste foto realizzate da Angelo Giannotta.

“Ogni qual volta si alza un po’ di vento nella nostra Città – è tornato all’attacco il consigliere di opposizione Gianpaolo Scorrano – un albero viene giù e solo per miracolo non succede la tragedia, eppure l’amministrazione cosiddetta “green” continua imperterrita nella sua indolenza, annunciando interventi a mezzo stampa che poi puntualmente non vengono eseguiti”.

Intanto la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla per tutta la regione anche nella giornata di domani.