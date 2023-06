Ostetricia e Ginecologia di Francavilla Fontana, le precisazioni dell’Asl Brindisi

FRANCAVILLA FONTANA – La chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia di Francavilla Fontana è stata disposta dal 16 aprile per la grave carenza di personale medico necessario alla copertura assistenziale sulle 24 ore. Una condizione che ha provocato le dure reazioni di sindacati, forze politiche e cittadini, privati di un servizio fondamentale. Il management dell’Asl Brindisi – fanno sapere dall’azienda sanitaria locale – per ovviare a questa situazione ha attivato tutte le procedure amministrative finalizzate al superamento delle criticità e quindi alla riapertura dell’unità operativa.

Sono numerose le azioni – spiegano – messe in atto già dal 2022, che però, ad oggi, non hanno consentito di colmare le carenze di organico: due procedure concorsuali ordinarie nel 2022; una procedura concorsuale a gennaio 2023; la richiesta di utilizzo delle graduatorie concorsuali delle altre aziende sanitarie della regione a gennaio 2023, alle convocazioni nessuno ha accettato l’incarico; un’ulteriore richiesta di disponibilità alle altre Asl ad aprile 2023, supportata da una nota di invito della Regione, senza esito e un avviso per medici in quiescenza ad aprile 2023, senza esito. In ultimo, la procedura concorsuale bandita a gennaio 2023 e conclusa nei giorni scorsi non si è per il momento rivelata risolutiva: alla convocazione immediata, non tutti gli idonei selezionati si sono presentati e alcuni hanno chiesto un rinvio per il breve preavviso. Si aspettano, dunque, gli esiti definitivi nei prossimi giorni. Dall’Asl precisano che tuttora viene assicurata l’attività ambulatoriale, di day service e di monitoraggio ostetrico, mentre le emergenze e i parti sono garantiti nell’ospedale Perrino di Brindisi. L’obiettivo è ripristinare in toto e quanto prima l’attività assistenziale.