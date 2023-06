La V. Francavilla riflette sulla scelta dell’allenatore

Cresce l’attesa per i tifosi della Virtus Francavilla che vogliono sapere chi sarà il nuovo allenatore.

Sembrava potesse essere questa la settimana decisiva per l’annuncio così come sembra anche abbastanza chiaro che sarà uno tra Leonardo Colucci e Mirko Cudini.

Ma se ancora si è deciso è ovvio pensare che possa esserci qualche altro nome che non è stato individuato da nessuno e che la società degli imperiali tratta in silenzio.

Dunque a questo punto non c’è nulla di scontato.

Un elemento sul quale ragionare è quello che riguarda il modulo, sia con Colucci che con Cudini la Virtus Francavilla dovrebbe cambiare totalmente modo di giocare.

Si passerebbe dalla difesa a tre a quella a quattro con tutto quello che ne consegue, scelte diverse in fase di calciomercato e calciatori in rosa che non rientrerebbero nei piani del nuovo mister.

Ovviamente non c’è fretta di decidere in tempi brevissimi perché siamo ancora agli inizi di giugno e bisogna ponderare ogni cosa.

Non è escluso il colpo a sorpresa e l’arrivo di un tecnico che continui a giocare con una difesa a tre.

Subito dopo il neo allenatore insieme ai direttori Fracchiolla e Antonazzo, procederà con la costruzione della nuova rosa.

E bisognerà capire se il bomber Patierno, giocatore più importante di questa squadra, deciderà di cedere alle tentazioni che arrivano dalla categoria superiore o se deciderà di rimanere per continuare ad esultare con la maglia biancazzurra addosso.