In arrivo 14 autovelox: “Si pensi alla sicurezza, non a fare cassa”

SALENTO – Il principio è quello legato all’incidentalità. Più pericoloso è il tratto di strada in questione, maggiore sicurezza richiede. E’ questa la discriminante alla base del provvedimento della Prefettura di Lecce che potrebbe essere adottato quanto prima. Sono in tutto 14 gli autovelox in arrivo in provincia di Lecce, impianti che andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti. L’ultimo in ordine di tempo è quello collocato sulla Gallipoli-Lecce, all’altezza dell’uscita di Collemeto, chiesto e ottenuto dal Comune di Galatina. Ora altri comuni spingono nella stessa direzione, tra questi Scorrano, il cui territorio è sulla strada statale 275, la famigerata Maglie-Leuca teatro di numerosi e gravi incidenti stradali che attende da oltre trent’anni il raddoppio e l’ammodernamento delle corsie.

Ovviamente l’ultima parola spetta all’ufficio territoriale del Governo, ma intanto la notizia ha già innescato le prime polemiche.

Un occhio di riguardo – secondo il Codacons – meritano le tangenziali di Lecce, la est e la ovest. Al di là di qualche intervento migliorativo le due arterie stradali restano pericolose.