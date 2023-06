“Coppa del Presidente”: bronzo al bacio per la Puglia

Un grande successo, voluto, desiderato e conquistato con tanti sacrifici, frutto di un’impresa storica, importante e memorabile per la Puglia, anche grazie ad una spiccata presenza di salentini, che si è guadagnata la medaglia di bronzo per la competizione «Coppa del Presidente» che si è disputata a Roma.

Il magliese e salentino doc, Mario Galati, capo equipe e consigliere regionale FISE da tre mandati, è stato uno dei protagonisti assoluti del grande successo. Un risultato di grande prestigio visto che la squadra pugliese degli Under 18, condotta appunto dal magliese Galati, e selezionata attraverso i vari concorsi e con l’ausilio del tecnico federale, Giuseppe D’Onofrio, non aveva mai assaporato il gusto di salire sul podio nell’ambito della manifestazione promossa dalla Federazione italiana sport equestri.

La squadra giovanile di salto ostacoli Fise Puglia , infatti, adesso è terza in Italia, l’oro è andato alla Lombardia, seconda la Sicilia nel galoppatoio di Villa Borghese, in occasione della 90esima edizione, del concorso internazionale di salto ostacoli.

Soddisfazione anche per Mario Galati e per l’avvocato Francesco Vergine presidente del comitato regionale FISE Puglia che tornano vincenti dalla capitale con il bronzo da poter sfoggiare.

Ma, questo, è solo l’inizio di un futuro che si spera sia sempre più roseo.