U.S. Lecce e Camera di Commercio in festa: torta e soddisfazione per la salvezza

LECCE – Una grande torta, in onore del Lecce, dalle tinte ovviamente giallorosse, tanti sorrisi complici e la voglia di festeggiare ancora a lungo la salvezza in serie A conquistata dalla squadra di Baroni in quel di Monza, con una giornata d’anticipo. La Camera di Commercio, che ha sempre sostenuto con una partnership il club giallorosso, e l’U.S. Lecce si sono ritrovati in una conferenza stampa congiunta per festeggiare l’obiettivo raggiunto.