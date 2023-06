Serie C, per il Taranto sono gli under la chiave del nuovo corso

TARANTO – Complici anche le norme che impone la Lega Pro, il Taranto è deciso a puntare sugli under. Il nuovo ciclo si aprirà nel segno dei giovani, affidati al carisma di Eziolino Capuano che, tra l’altro, segue con attenzione la fase finale del campionato Primavera.

Le linee guida sono state tracciate ed annunciate direttamente dal Presidente Giove: gli under comporranno praticamente la metà del futuro organico. Una scelta, questa, dettata non solo dagli irrinunciabili contributi che la Lega Pro riconosce alle squadre più verdi, ma soprattutto perché c’è l’idea che puntare sui giovani possa essere una scelta virtuosa per crescere, strutturarsi e patrimonializzare.

Ovviamente i profili a cui si dà la ciaccia sono profili di ragazzi in grado di alzare il tasso della competitività. Ecco perchè si guardo con molta attenzione in casa di alcune compagini della Serie A. Capuano, in particolare, ha in pugno un paio di elementi di proprietà della Lazio e nelle ultime settimane ha intrecciato rapporti interessanti anche con l’Empoli. Su tutti, si segue con grande attenzione il profilo di Duccio Degl’Innocenti, centrocampista 20enne già nel giro delle Nazionali giovanili azzurre.