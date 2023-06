La Festa della Repubblica chiama a raccolta le Istituzioni

LECCE – Se la festa del due giugno è stata anche l’occasione per riavvicinare i cittadini alle istituzioni, per ricordare loro i sacrifici e le spinte ideali del popolo italiano che ha lasciato in eredità importanti valori morali alle nuove generazioni, è stata anche la giornata per ricordare quanto sia necessaria la coesione tra le parti.

La festa di tutti gli italiani , iniziata in mattinata presso la Scuola di Cavalleria, a Lecce è proseguita nel salone d’onore della Prefettura dove il Prefetto, Luca Rotondi, ha ricevuto i suoi ospiti.