Netto successo del CT “G. Stasi” Galatina sul CT Lecce “M. Stasi”

Un successo importante e un tifo delle grandi occasioni al Circolo Tennis in contrada Guidano dove il CT “Giovanni Stasi” di Galatina ha battuto il CT Lecce “M. Stasi” proseguendo il suo cammino nel campionato di B2 senza nascondere le ambizioni di raggiungere i playoff.

3-1 il parziale dopo i 4 singoli, che hanno visto il Galatina avere la meglio sulla delegazione leccese, con il rammarico per Matteo Fani, che avrebbe potuto giocarsi il match al terzo set, dopo aver perso il secondo in rimonta al tie-break ma comunque ha dimostrato il suo valore contro un avversario sulla carta più forte. Nei due doppi dominio netto del Galatina che ha battuto con un secco 5-1 i rivali del capoluogo salentino.

«Una giornata quasi perfetta – il commento a caldo del Capitano Donato Marrocco – che ci conferma ulteriormente il valore e lo spirito di sacrificio di questo gruppo. Lo abbiamo detto all’inizio del campionato che questo team avrebbe fatto vedere del gran bel tennis ed oggi ne è la riprova. Quando poi la vittoria avviene in casa, soprattutto dopo la sconfitta di dodici giorni fa contro il Corsano in una giornata contrassegnata da un po’ sfortuna, in un circolo che ha visto partecipare tanta gente per tifare la nostra squadra, questo riempi ancor più di gioia».

Prossimo appuntamento domenica 4 giugno fuori casa contro il CT D. De Guido Mesagne.