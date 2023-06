Festa Boys Taranto, Latagliata: “Serie A, ha vinto il cuore”

La Cisa Boys Taranto,dopo la straordinaria cavalcata e la vittoria della finale con Gradisca, nel campionato di serie B di basket in carrozzina, ha festeggiato la promozione in serie A.

In un noto locale di Palagiano, la società ha abbracciato idealmente istituzioni e partner per ringraziarli dopo una stagione indimenticabile.

Abbiamo ascoltato il presidente Domenico Latagliata:

“Tanto sacrificio tanto impegno, come ho detto nelle passate interviste ho trascurato un po’ anche la mia famiglia perché volevo arrivare a quell’obbiettivo che mi sono posto all’inizio del campionato, obbiettivo molto duro. Me lo seno sentito gli ultimi 30 secondi della finale in trasferta contro Gradisca, perché niente è scontato. Gradisca è stata una squadra fortissima, una finale molto dura, ma alla fine ha vinto il cuore e la forza della nostra squadra, i ragazzi volevano vincere questa finale e volevamo raggiungere la coppa che ci ha dato il pass per la serie A”.