Taranto, le basi per il futuro ci sono

Il Taranto pensa al futuro.

In attesa di scegliere il nuovo direttore sportivo si pensa a quella che potrebbe essere la base sulla quale poggiare le fondamenta per la prossima stagione.

E se da un lato c’è Matias Antonini blindato a livello contrattuale fino al 2025 ma che potrebbe partire in caso di offerte irrinunciabili, dall’altro c’è il portiere Gianmarco Vannucchi che ha un altro anno di contratto ma fa gola ad altri club e dunque il Taranto potrebbe decidere per un prolungamento.

Oltre a questi due elementi ci sono Mastromonaco, Ferrara e Manetta che molto certamente faranno parte delle fondamenta della nuova squadra.

Poi ci saranno le idee di Capuano e del nuovo direttore sportivo a completare l’opera.

Sarà un Taranto giovane e propositivo che punterà non solo ad una salvezza tranquilla ma anche a qualcosina in più, perché la mancata qualificazione ai playoff della stagione appena conclusa ha lasciato l’amaro in bocca.

Per quanto riguarda l’attacco è in piedi la trattativa con il Pisa per il rinnovo del prestito di Christian Tommasini che nella scorsa stagione ha siglato 8 gol.