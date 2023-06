Schianto sulla statale: 21enne in codice rosso

SAN DONATO – Incidente nel tardo pomeriggio sulla statale 16. Due le vetture entrate in collisione nei pressi dello svincolo per San Donato: una Ford Fiesta e una Fiat Punto. La seconda vettura, sulla quale viaggiavano due ragazzi di 22 e 21 anni si e capovolta sull’asfalto. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 che hanno accompagnato il 21enne in codice rosso al Vito Fazzi dove si trova tutt’ora ricoverato.