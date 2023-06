Promozione al territorio, contributi alle Pro Loco: c’è l’avviso

PUGLIA – La Regione Puglia ha pubblicato sul suo Bollettino Ufficiale l’avviso relativo all’erogazione dei contributi da destinare alle Pro Loco, organizzazioni dal ruolo cruciale nella promozione e valorizzazione delle tradizioni locali, promuovendo eventi capaci di catturare l’attenzione di turisti e non. Gli stanziamenti equivarranno a 200mila euro e dovranno essere impiegati per le iniziative realizzate sul territorio a partire dal 15 luglio sino al 31 dicembre di quest’anno. A darne notizia l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane. Le proposte potranno essere presentate fino ad esaurimento risorse e non oltre il 30 giugno. Novità di quest’anno, inoltre, la possibilità di richiedere l’anticipazione di un importo pari all’ 80% del contributo concesso, ovviamente a patto che il finanziamento delle Pro Loco sia stato già approvato e ammesso.