Porto Cesareo: cittadinanza onoraria a Giuliano Sangiorgi

PORTO CESAREO- Il Comune di Porto Cesareo ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi che sui social ringrazia “ Avevo 14 anni, più o meno , e suonavo la chitarra. Dicono pure lo facessi talmente bene da meritare un posto in una famosa band del paese, in cui ogni estate, insieme ai miei nonni ed al resto della famiglia, passavo la stagione più bella di tutte. La band si chiamava “Ferroefuoco” e il paese, Porto Cesareo, autentica perla del nostro Salento. Non sono mai andato via da quel posto magico, che mi ha cullato come nessuno mai. Ho costruito la mia casa al mare attorno a quella dei miei nonni, dove cioè, andavo a dormire ogni notte, da solo, fingendomi adulto, al sicuro e senza alcuna paura, pur di suonare con quella band , nel periodo delle prove ,che, solitamente, iniziavano quando la primavera stava per finire”.