Polizia, personale insufficiente: il SAP chiede rinforzi

LECCE – Una situazione desolante che non ha intenzione di migliorare, questo è ciò che vivono da lungo tempo gli agenti di polizia di Lecce, che anche quest’anno si ritroveranno ad affrontare il mese di Giugno senza un numero adeguato di personale. A denunciare la criticità è il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, che evidenzia che sono solo 8 gli agent assegnati alla Questura di Lecce dal Dipartimento della Polizia di Stato, a fronte di ben 50 unità in vista del pensionamento. Il Sindacato ha sottolineato quanto la situazione sia insostenibile a causa dei troppi servizi al netto dei pochi rinforzi predisposti. Si riesce a malapena a garantire un numero sufficiente di volanti disponibili a pattugliare il territorio 24 ore su 24. La speranza è sempre la stessa: che il Ministero dell’Interno riconosca la Questura di Lecce come meritevole di strutture logistiche, mezzi e risorse umane adeguate ad affrontare le innumerevoli situazioni di ordine e sicurezza pubblica. Inoltre, tra le vicende considerate spinose e irrisolte, ci sarebbe anche quella relativa alla nuova sede della Questura che il sindacato definisce una fiaba senza fine, dal momento che ogni buona intenzione non ha mai ritrovato riscontro nel tempo.