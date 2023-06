Piernicola Leone de Castris nominato Cavaliere del Lavoro per la Puglia

LECCE – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha conferito al Pasdt President di Confinduustria Lecce, Piernicola Leone De Castris, Amministratore Delegato dell’Antica Azienda Omonima Componente del Consiglio generale dell’Associazione, il titolo di Cavaliere del Lavoro. “E’ con grande soddisfazione – afferma il Presidente Nicola Delle Donne – che ho appreso questa notizia, che ci riempie di orgoglio. A nome mio personale e dei colleghi di Confindustria Lecce , rivolgo al caro Piernicola i più vivi complimenti ed auguri per l’importante onorificenza ricevuta. Il titolo di cavaliere del lavoro è, infatti, un riconoscimento tributato agli imprenditori per i risultati raggiunti nell’attività d’impresa, nella creazione e nello sviluppo di posti di lavoro ma soprattutto per l’impegno ad una responsabilità etica e sociale diretta al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del paese”.