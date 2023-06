Non si fermano all’Alt ed esplodono due colpi contro i poliziotti

GALATINA – Non si fermano all’alt intimato dagli agenti, e per tutta risposta nella fuga esplodono due colpi di arma da fuoco in direzione della volante del loocale Commissariato. E’ accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a Noha, frazione di Galatina . I poliziotti, insospettiti dal mezzo, un’Alfa, poi risultata rubata hanno intimato lo stop al conducente del mezzo che però anziché frenare la sua corsa ha accelerato ed ha esploso due colpi, che solo per puro caso non hanno colpito il mezzo.

Ne è nato un inseguimento per le campagne, ma gli uomini a bordo dell’Alfa sono riusciti a fuggire per le campagne .

Sul gravissimo episodio interviene il sindacato autonomo di Polizia: “Un evento che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che grazie alla freddezza e professionalità degli agenti coinvolti non ha avuto feriti o altre conseguenze. Il Sindacato Autonomo di Polizia esprime solidarietà ai colleghi intervenuti ed al personale del Commissariato di Galatina che ha dimostrato uno spirito di servizio eccezionale nel prodigarsi nell’immediatezza del gravissimo evento.

